У 40% тюменцев подтвержденный коронавирус протекает бессимптомно

За прошедшие сутки в Тюменской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 36 человек. Всего на территории региона зафиксировано 290 случаев заболевания коронавирусом. 28 человек выздоровели, 2 скончались. Остальные находятся под контролем врачей.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, 40% пациентов с положительным результатом анализа на коронавирус болеют им бессимптомно.

Также Кузнечевских отметила, что на самоизоляции сейчас находятся чуть более 3 тысяч тюменцев, более тысячи человек — это контактные обследуемые, у которых взят биоматериал на анализ.

"Это те люди, которые сейчас не в больнице, они должны находиться на самоизоляции, дожидаясь результатов. Потенциально они могут угрожать другим, если будут нарушать режим, — рассказала Ольга Кузнечевских. — Это говорит о том, что обезопасить себя вы можете, только находясь на самоизоляции".