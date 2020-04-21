В тюменских лесах за сутки зафиксировано 4 пожара

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки в Тюменской области ликвидировано 4 лесных пожара: 1 — в Заводоуковском районе на площади 2,7 га, 1 — в Тобольском районе на площади 9,5 га, 2 - в Ялуторовском районе на площади 0,7 га. Все возгорания ликвидированы в первые сутки.

Всего с начала года на землях лесного фонда Тюменской области ликвидировано 14 лесных пожаров на общей площади 236 га, в том числе лесной 161 га.

В регионе установлен пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим уже действует в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, Голышмановском, Заводоуковском городских округах, городских округах Ишима, Тобольска, Тюмени и Ялуторовска Тюменской области. С 18 апреля по 8 мая посещение лесов в этих районах запрещено.

Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает, что в случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.