Тюменцы запустили новый флешмоб в поддержку социальных работников

Рассказать добрые истории о социальных работниках и высказать слова благодарности в их адрес просят жителей Тюменской области. Члены общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области запустили новый флешмоб #мойлюбимыйсоциальныйработник.

Во время пандемии коронавируса социальные работники, как и врачи, трудятся в усиленном режиме. Подвергая свою жизнь риску, они оказывают помощь одиноким пожилым людям и инвалидам, одиноким матерям с детьми до трех лет. Также в их обязанности входит дежурство на телефонах "горячих линий", доставка лекарств и продуктов на дом, оказание психологической поддержки в период самоизоляции и помощи людям, находящимся в домах-интернатах и отделениях милосердия.

Областной центр реабилитации инвалидов и Областной геронтологический центр, Центр мер социальной поддержки и региональный центр "Семья", социально-реабилитационные центры, дома-интернаты, управления социальной защиты населения во всех муниципальных образованиях и комплексные центры социального обслуживания работают также в усиленном режиме.

Тщательно контролируется состояние здоровья социальных работников, принимаются необходимые меры безопасности. В день социального работника, 8 июня, лучшие работники будут отмечены общественным советом, пишет "Вслух.ру".