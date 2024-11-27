Более 140 млн рублей в бюджете Тюмени запланировано на поддержку семей участников СВО

В бюджете города на 2025 год на поддержку семей участников специальной военной операции запланировано 140 миллионов рублей, об этом глава города Максим Афанасьев сообщил журналистам после заседания гордумы, на котором утверждался документ.

"Когда мы говорим о социальной сфере, то мы никогда не забываем и о мерах поддержки семьям участников специальной военной операции. Бюджет города на 2025 год более 140 миллионов рублей имеет расходы на поддержку этих семей. В первую очередь это касается обеспечения бесплатного питания детей в школах, оплаты питания в школьных лагерях дневного пребывания в летний период. Среди нового - компенсация расходов на продленку для детей с 1 по 6 класс. И этот вопрос, на наш взгляд, имеет актуальность и востребованность на сегодняшний день", - сказал Афанасьев.