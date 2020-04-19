Водители тюменского общественного транспорта стали более дисциплинированными

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта наблюдается в Тюменской области с начала года.

По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, в регионе произошло 53 ДТП с участием автобусов и маршрутных такси за первые три месяца – это меньше на 17%, чем за тот же период прошлого года. В авариях погибли 4 человека, 96 травмированы.

Падение пассажира в салоне при движении автобуса является основным видом ДТП с участием общественного транспорта. Количество подобных аварий уменьшилось на треть, зафиксирована 21 такая авария.

Более 11 тысяч автобусов различной вместимости, включая 557 школьных, зарегистрировано в Тюменской области. В этом году сотрудниками ГИБДД было проведено 43 специальных и рейдовых мероприятия, которые направлены на пресечение нарушений водителями автобусов, а также на повышение их дорожной дисциплины. За нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности на территории региона привлекли 613 водителей автобусов.