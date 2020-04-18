Тюменцы могут изготовить антисептик в домашних условиях

Тюменцы изучают полезные лайфхаки онлайн-лаборатории от педагогов детского технопарка "Кванториум". Раз в неделю педагог "Наноквантума" Иван Савенков проводит занятия для школьников и их родителей, на которых дает полезные советы на основе знаний по физике и химии.

Первый эфир в рамках программы дистанционного образования педагог посвятил созданию антисептика из доступных средств в домашних условиях. Для его изготовления можно использовать 95% этиловый спирт, глицерин и хлоргексидин, который при необходимости можно заменить перекисью водорода. Чтобы перебить резкий запах спирта, достаточно добавить в раствор масло мяты.

На второй встрече слушатели узнали, как вывести с одежды пятно зеленки, используя аммиак, перекись водорода и средство от засоров труб. На третьей встрече Иван Савенков научил готовить бомбочки для ванн из подсолнечного масла, соды и соли.

Записи всех трансляций доступны в группе детского технопарка во "ВКонтакте". Проект является частью образовательной программы "Кванториум в кармане". На удаленке воспитанники центра уже успели принять участие в хакатоне "ПромДиЗона", викторине на тему космоса и других онлайн-мероприятиях, пишет "Тюменская область сегодня".