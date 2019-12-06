Освоить профессию турагента можно за месяц с нуля в режиме онлайн

Занимайтесь любимым делом, и вы не будете работать ни дня в своей жизни. Наверняка этот принцип хотел бы применить каждый. Еще лучше – сделать своей работой любимое хобби. А если добавить к этому возможность путешествовать, каждый день открывать для себя что-то новое, заводить полезные знакомства и постоянно развиваться?

Кажется несбыточной мечтой? Совместить всё это вполне реально. Туристическое агентство "PRO.TOURISM" запускает онлайн-курс "SchoolProTourism", в рамках которого можно освоить профессию турагента с нуля за четыре недели. Уроки проводятся по согласованию в удобное для ученика время. Курс включает три варианта обучения на выбор.

Почему на него стоит обратить внимание? В рамках курса разработаны 12 тренингов в формате видеоуроков и размещены на платформе GetCourse. Курс создан профессионалами, каждый из которых работает в сфере туризма более 10 лет, а общий стаж экспертов составляет 49 лет. Программа содержит большой объём практических и самых актуальных знаний. Таким образом, вы не потратите время на самостоятельный поиск информации по вопросу и на фильтрование действительно полезных материалов.

Участники узнают важные для турагента лайфхаки и получат полезные ссылки для ведения собственного бизнеса. Процесс обучения выстроен в увлекательном ключе: с множеством сюрпризов, подарков и новых любопытных знакомств, а формат видеоуроков предполагает и практическую работу под контролем опытных специалистов, чтобы на собственном опыте понять, является ли это вашим призванием, и перевести полученные знания в навык.

После обучения каждый, как минимум, получит запасную профессию, которая обязательно окупится, и универсальные знания, легко применимые на практике, а лучшие смогут войти в команду агентства "PRO.TOURISM". Наконец, полученную в ходе обучения в онлайн-школе информацию можно применять не только в качестве турагента, ведь вы научитесь путешествовать максимально выгодно и комфортно.

Узнать подробности и задать все интересующие вопросы можно на странице "Турагентство "PRO.TOURISM" – Тюмень" в социльной сети "ВКонтакте" или на странице проекта в Инстаграм.