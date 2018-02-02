"Историческая география" доступна каждому

Институт дистанционного образования Тюменского госуниверситета запускает очередную серию массовых открытых онлайн-курсов 12 февраля, принять участие в них сможет любой желающий. Лекции будут проходить по нескольким дисциплинам, одна из них – "Историческая география".

Данный курс знакомит слушателей с основными этапами истории, институтами, подходами и методами современной исторической географии, имеющей, по словам авторов, репутацию "науки с неопределенным содержанием".

Лекторы подробно опишут и покажут на примерах основные методы ретроспективного исследования пространства, происходящие из арсенала общественной географии, историографии и социальной теории. Как отмечают разработчики, этот курс – опыт самого общего описания задач, которые встают перед формирующимся сообществом историко-географов.

Об особенностях этой молодой науки поведают три преподавателя Тюменского государственного университета. О том, какое место занимает историческая география в современной науке, расскажет доктор исторических наук Михаил Агапов. В чем отличие культурного и социального ландшафта? Что такое ландшафтная политика? На эти и другие вопросы ответит кандидат географических наук Дмитрий Марьинских. Аспекты геополитики раскроет кандидат исторических наук Федор Корандей.

Отметим, что массовые открытые онлайн-курсы проводятся во многих зарубежных и отечественных вузах. Подобная практика подачи материала призвана сделать образование общедоступным.

Благодаря онлайн-курсам, рассчитанным на массового слушателя, появляется возможность открыть для себя новые области знаний, подготовиться к экзаменам, пройти курс переподготовки, повысить квалификацию или просто получить представление о предмете, не выходя из дома. Большинство курсов будут понятны и доступны старшим школьникам, студентам, преподавателям, профессионалам и всем заинтересованным людям.