Онлайн-курсы по развитию креативного мышления проведут для юных тюменцев

Онлайн-курсы для школьников Chill & Create DEMO проведут для тюменских школьников. С 30 марта начнутся занятия в прямом эфире от экспертов, которые расскажут о применении креативного мышления и о том, как стать востребованным специалистом в будущем.

Для участников также подготовили домашние задания и призы. Всего запланировано провести три онлайн-встречи, на которых школьникам помогут развить креативное мышление — навык, которому почти нигде не учат. Организаторы отмечают, что в будущем эта способность станет определяющей при выборе работника на вакантное место, так как помогает смотреть на привычные вещи под другим углом и экономить время для решения задач.

В течение трех лекций тюменцы будут учиться применять творческие способности в работе, избавляться от лишних мыслей, вникать в процесс изготовления дизайнерского продукта. Кроме того, они будут представлять себя на месте работников крупных компаний и придумывать нестандартные идеи для развития бизнеса, пишет Moi-portal.ru.

Спикерами курса выступят директор центра молодежного инновационного творчества "ФабЛаб" Дмитрий Яковлев, web-дизайнер, преподаватель школы Coddy Екатерина Шмидт, директор центра креативного мышления "МАРС 2030" Кирилл Никонов.

Онлайн-курс рассчитан на школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Для самого активного участника предусмотрен главный приз — беспроводные наушники. Посмотреть прямые эфиры могут все желающие.

Чтобы присоединиться к онлайн-курсу, нужно заполнить заявку на конторапароходства.рф. Курс Chill & Create пройдет в тестовом режиме. В полном формате его реализуют в сентябре.