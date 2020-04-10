Александр Райдер рассказал, как учатся школьники на удалёнке

Об организации образовательного процесса во время режима повышенной готовности рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер:
Первая неделя дистанционного обучения школьников
В первую неделю обучения большое количество обращений родителей было связано с выработкой дисциплины: на основаниях учителя ставят ученикам неудовлетворительные отметки. Это делалось лишь в первое время в воспитательных целях, чтобы каждый ребенок с разным мотивом к обучению вписался в общий режим и позволял и педагогу проверять выполненное домашнее задание
Итоги брифинга заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера.
Организация учебного процесса
Отлажены все технические процессы. Были вопросы по дисциплине, от родителей много обращений. Сейчас учителя и ученики адаптировались. Минимизирована подача нового материала, учитывая проблему средств связи. Дистанционное обучение в школах Тюменской области продлится до 30 апреля.
О летних каникулах
У регионов есть право досрочно завершить учебный год.
О зарплатах учителей
На всех распространяется указ президента о нерабочих днях с сохранением заработной платы. Подавляющая часть педагогических работников системы школьного образования задействована в реализации школьных программ. Нагрузка учителя - это не только аудиторная работа, сейчас есть время все привести в порядок.
Порядок проведения экзаменов
Если ситуация не поменяется, в мае будет проведен контроль знаний, выведены оценки по всем предметам. Для выпускников будут организованы интенсивные консультации по подготовке к ЕГЭ, ГИА.
Единой централизованной процедуры по написанию пробных ЕГЭ не будет. На сайте Рособрнадзора есть демоверсии.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru