Акция "75 поколений" познакомит тюменцев с мыслями о Великой Отечественной войне

Акция "75 поколений" стартовала в Тюменской области в рамках ежегодной патриотической кампании "МЫ ПОМНИМ". Проект включает серию видеороликов людей разных поколений от трех до 75 лет, где они отвечают на вопросы о Великой Отечественной войне. ⠀

Чтобы принять участие в акции, нужно записать видео с ответами на 2 вопроса: "Что для тебя Великая Отечественная война?" и "Что для тебя День Победы?". Опубликовать ролик на своих страницах в социальных сетях: ВКонтакте или Instagram, используя хештеги #75поколений и #мыпомним2020. Есть несколько простых правил: в начале нужно озвучить свое имя, возраст, длительность – не более 30 секунд, ориентация камеры – горизонтальная.

Руководитель патриотической кампании Владимир Сбитнев отметил, что молодежь сегодня – это последнее поколение, которое может пообщаться с живыми участниками войны. Их родители еще помнят, как ходили с ветеранами за руку на Параде Победы, в большинство детей воспринимают рассказы бабушек и дедушек как фантастику.

"Стало интересно проанализировать, как люди разных возрастов воспринимают Великую Отечественную войну и День Победы, как меняется их мышление из поколения в поколение", — прокомментировал он.

В конце апреля организаторы акции запустят сайт, на котором будут собраны все видео участников в формате таймлайна поколений. К 9 мая будет создан итоговый ролик, объединяющий самые запоминающиеся ответы, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".