Ишимцу вернули украденных голубей

14:24 17 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

В полицию обратился 60-летний житель Ишимского района, который сообщил, что неизвестный похитил из его голубятни трех породистых голубей.

Был установлен подозреваемый в краже, им оказался неоднократно судимый 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".

"Фигурант пояснил, что голубей похитил для личных целей, так как планировал заняться разведением  птиц. Голубей изъяли и вернули законному владельцу", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: голуби , кража
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