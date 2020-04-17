Ишимцу вернули украденных голубей

В полицию обратился 60-летний житель Ишимского района, который сообщил, что неизвестный похитил из его голубятни трех породистых голубей.
Был установлен подозреваемый в краже, им оказался неоднократно судимый 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".
"Фигурант пояснил, что голубей похитил для личных целей, так как планировал заняться разведением птиц. Голубей изъяли и вернули законному владельцу", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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