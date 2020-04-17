В Тюменской области за сутки 34 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 4070 случаев новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. В Тюменской области диагноз подтвердился у еще 34 человек.
К этому часу в Тюменской области зафиксировано 146 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 10 человек выздоровели, двое умерли.
Всего в стране зарегистрировано 32008 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 2590 человек, 273 человека скончалось.
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