В Тюменской области за сутки 34 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 4070 случаев новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. В Тюменской области диагноз подтвердился у еще 34 человек.

К этому часу в Тюменской области зафиксировано 146 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 10 человек выздоровели, двое умерли.

Всего в стране зарегистрировано 32008 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 2590 человек, 273 человека скончалось.