Тюмень за день: 16 апреля

В Тюменской области скончался второй пациент с коронавирусом

68-летний мужчина поступил в больницу тяжелым хроническим диагнозом.

В регионе два новых очага заболеваемости COVID-19

Очаги выявлены в Тюмени и в Ярковском районе.

Депутаты единогласно поддержали налоговые льготы для предпринимателей

До конца текущего года для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих по принципу единого налога на вмененный доход (ЕНВД), корректирующий коэффициент снижен до 0,005.