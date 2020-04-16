Тюмень за день: 16 апреля

В Тюменской области скончался второй пациент с коронавирусом
68-летний мужчина поступил в больницу тяжелым хроническим диагнозом.
В регионе два новых очага заболеваемости COVID-19
Очаги выявлены в Тюмени и в Ярковском районе.
Депутаты единогласно поддержали налоговые льготы для предпринимателей
До конца текущего года для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих по принципу единого налога на вмененный доход (ЕНВД), корректирующий коэффициент снижен до 0,005.
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