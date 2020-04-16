В регионе два новых очага заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области было выявлено еще два очага заболеваемости новой коронавирусной инфекцией: в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище в Тюмени и в Ярковском муниципальном образовании.

"В Ярковском муниципальном образовании это рабочие субподрядной организации, один из которых оказался контактным по другому очагу — в тюменской гостинице "Искра", — сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. — Второй очаг — это наше учреждение министерства обороны — ТВВИКУ, где точно так же мы сегодня получили очень серьезный очаг заболевания среди курсантов. Все необходимые службы задействованы в работе, но много времени уходит на определение круга лиц, которые так или иначе контактировали с этими людьми".

Замгубернатора призвала жителей региона соблюдать режим самоизоляции, в противном случае, отметила Кузнечевских, будет сложно сохранить стабильную ситуацию в Тюменской области.

Напомним, за истекшие сутки на территории нашего региона было выявлено еще 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего к этому часу диагноз подтвержден у 112 человек. Минувшей ночью в Областной инфекционной больнице скончался второй пациент с коронавирусом.