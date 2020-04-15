ТюмГМУ провел экстренное обучение медиков

Тюменский государственный медицинский университет организовал обучение медицинских работников для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

В кратчайшие сроки в вузе были разработаны специальные программы дополнительного обучения по эпидемиологической безопасности для врачей: терапевтов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, младшего и среднего персонала, которым предстоит оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией в перепрофилируемых и разворачиваемых отделениях медицинских организаций Тюменской области.

"Отработка практических навыков по обеспечению эпидемиологической безопасности организована на базе симуляционных площадок университета. Теоретическая подготовка проводится в электронной образовательной системе вуза", — сообщает пресс-служба ТюмГМУ.

На сегодняшний день Тюменским государственным медицинским университетом обучено более 1300 врачей, медицинских сестер, санитаров. Обеспечению эпидемической безопасности при COVID-19 в случае оказания первичной медицинской помощи населению обучено 223 студента старших курсов и 360 ординаторов.