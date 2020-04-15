В Тюменской области 18 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у еще 18 человек. Всего к этому часу на территории региона зафиксировано 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как накануне сообщала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, из них 1 человек скончался, 10 были выписаны из Областной инфекционной больницы с выздоровлением.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.