В Тюменской области за сутки 14 заболевших коронавирусом

13:03 14 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России зафиксировано 2774 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Тюменской области подтверждено 14 новых случаев.

Таким образом, к этому часу на территории региона зарегистрировано 67 случаев заболевания COVID-19.

Как накануне сообщала заместитель губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, из них 9 человек выздоровели, 1 человек готовится к выписке, 1 пациентка, 66-летняя женщина, скончалась. 5 человек находятся в реанимации, из них трое — на аппаратах ИВЛ, один на кислороде, у еще одного состояние тяжелое, но стабильное, он уже самостоятельно дышит.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период умерло 170 человек, выздоровели 1694 человека.

Теги: коронавирус
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