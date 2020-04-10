Тюменцы вместе со звездой "Новой волны" устроят онлайн-квартирник

Фото -Пресс-служба XXV Областного фестиваля «Студенческая весна»

Творческие студенты вместе с финалистом конкурса "Новая волна 2017" Стасом Море приглашают всех желающих на первый в области онлайн-квартирник в приложении Zoom.

11 апреля участники проекта "Квартирная весна" приглашают исполнить любимые хиты в прямом эфире в приложении для видеоконференций Zoom. Специальным гостем станет музыкант Стас Море. Начало в 19:00.

Гости и участники трансляции споют караоке, покажут музыкальные номера и пообщаются друг с другом. Ссылка на конференцию появится в день проведения квартирника до 12:00 в группе областного фестиваля "Студенческая весна" Вконтакте. Присоединиться к мероприятию и исполнить свои номера сможет любой желающий.

Чтобы выступить с сольным или групповым номером, нужно написать сообщение в группу фестиваля. Ограничений по возрасту, месту проживания участников и хронометражу номера нет. Если у зрителей появится желание исполнить песню, стихотворение или другой музыкальный номер во время трансляции, об этом можно будет сообщить организаторам в режиме реального времени.

— Квартирник уже стал доброй традицией тюменской Студвесны. Мы будем проводить его уже в 7-й раз, но первый раз в новом, необычном для нас формате. Надеюсь на теплую и добрую атмосферу, которая всегда царит на этом мероприятии в оффлайне! Сейчас самое время объединяться и дарить друг другу тёплое творчество, — отметила Анастасия Егорова, исполнительный директор XXV Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени.

Мероприятие проходит в рамках онлайн-проекта "Квартирная весна", который стартовал 23 марта и продлится до 15 апреля. Его запустили организаторы областного юбилейного фестиваля "Студенческая весна", чтобы творческая молодежь могла реализовать себя во время режима повышенной готовности и самоизоляции. Участники конкурса делятся своим творчеством в социальных сетях под хэштегами #квартирнаявесна и #СтудвеснаONLINE. Также в группе проекта Вконтакте в 11:00 по вторникам и четвергам проходят онлайн-зарядки, к которым может присоединиться любой желающий.

Справка

Стас Море — российский певец, финалист международного конкурсы молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017". Артист должен был стать гостем на юбилейном тюменском фестивале "Студенческая весна". Но в связи с введением режима повышенной готовности, он встретится с участниками в онлайн-формате.

Социальные сети XXV Областного фестиваля "Студенческая весна":

"ВКонтакте"

"Инстаграм"

Сайт фестиваля - студвесна72.рф