Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе "Семейные каникулы"

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Самоизоляция, как и спорт, - касается всех, и наверняка каждой тюменской семье есть, что рассказать о дружном времяпрепровождении. Поэтому областная спортивная школа олимпийского резерва Луизы Носковой запустила для всех жителей областной столицы конкурс видеороликов "Семейные каникулы".

Для участия в конкурсе тюменцам требуется совместно со своими родными записать видеоролик, показывающий, как они проводят время дома: дружно занимаются спортом, изучают что-то новое, готовят, играют – в общем, тематика ограничена лишь фантазией и желаниями участников.

Продолжительность роликов и их количество не ограничены. Работу нужно отправлять в сообщения группы "ОСШОР Л.Н. Носковой" в социальной сети "ВКонтакте" вплоть до 30 апреля 2020 года. Каждый ролик будет размещен на странице спортшколы от имени группы и станет доступным для просмотра всем желающим.

Итоги будут подведены 30 апреля в 18:00 по тюменскому времени. Победитель определится по наибольшему количеству "лайков", поставленных посту с видео. Предусмотрены две номинации и два особых приза для участников, получивших наибольшее признание пользователей: для воспитанников ОСШОР Л.Н. Носковой и для всех горожан. Какие подарки ждут победителей, организаторы пока держат в секрете, но обещают, что это будут очень полезные призы.