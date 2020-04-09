В социальных сетях "Водника" организована онлайн-выставка

Работа Владислава Шляхова и Арины Новоженовой

Онлайн-выставку, посвященную Дню космонавтики, организовал Дом культуры "Водник" в своих социальных сетях. Работы участников размещают в группе во "ВКонтакте".

Сотрудники "Водника" организовали две онлайн-выставки: в рамках одной из них размещаются рисунки, аппликации и поделки, а в рамках другой фото костюмов космонавтов. Любой желающий может отправить фото своей работы до 12 апреля в личные сообщения страницы в социальной сети "ВКонтакте" ДК "Водник".

В письме нужно обязательно указать ФИО участника, возраст и название работы. Участников наградят дипломами. Следите за новостями Дома культуры и не забудьте посмотреть работы, которые уже прислали на выставку.