Победительницей Всероссийского конкурса красоты "Ты уникальная" стала тюменка

Ординатор Тюменского государственного медицинского университета Анастасия Разбойникова выиграла во Всероссийском конкурсе красоты "Ты уникальная", финал которого проходил в марте в Санкт-Петербурге. Добиться победы ей помогал парикмахер из Тюмени Андрей Бугаев, который взял на себя роль стилиста.

Анастасия Разбойникова в свободное время занимается плаванием и йогой, увлекается спортивной стрельбой. У нее нет богатых родителей, влиятельных протеже или знакомых в жюри, но тем не менее она смогла собственным трудом и желанием стать лидером: поэтому девушка назвала конкурс честным.

"Успех – это 1% таланта и 99% труда, я вложила много сил и получила результат. Данный проект является отличной возможностью раскрыть свой потенциал, внутреннюю красоту и женскую энергетику. Непередаваемая атмосфера царит за кулисами, на сцене и в зале. Все эти пережитые эмоции бесценны!", – поделилась победительница.

На площадке девушке и стилисту помогал штатный визажист Алишер Мамадиев. Перед тем, как показаться жюри, девушки в течение десяти дней проходили серию психологических тренингов и мастер-классов по дефиле и хореографии, пишет "Тюменская область сегодня".

"Мы стирали ноги в неудобных туфлях, танцевали и дефилировали до позднего вечера, голодали и ходили в тренажерный зал. Мы выложились на все сто – и получили фееричный финал", – написала Анастасия Разбойникова в своем аккаунте Instagram.