Инициативные тюменцы могут получить гранты на реализацию своих идей

Новый сезон конкурса проектов "Моя идея. Pro" объявили в Тюменской области. На воплощение общественно полезной инициативы можно выиграть грантовую поддержку в размере до 250 тысяч рублей.

Общий грантовый фонд конкурса составит 3,5 млн рублей. Один проект может получить от 50 000 до 250 000 рублей. Подать заявку на конкурс может команда единомышленников в составе не менее трех человек, возраст – от 14 до 30 лет.

Регистрация продлится до 23 апреля, но уже со следующей недели пройдут первые образовательные мероприятия в рамках модульной школы. Участникам из муниципальных районов представится возможность посетить выездную "Проектную лабораторию", пишет "Тюменская область сегодня".

Организаторы отмечают, что за время обучения команды-участники вместе с наставником проработают свою идею, защитят ее перед экспертами и получат методическое сопровождение. Подробности: https://vk.com/moe_soobshestvo