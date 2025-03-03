Тюменские НКО могут получить от регионального правительства до 1,5 млн рублей в виде гранта

Конкурс губернаторских грантов для некоммерческих организаций 3 марта стартовал в Тюменской области, подать заявку можно до 7 апреля. Бюджет конкурса - более 107 млн рублей. Размер гранта - от 300 тысяч до 1,5 млн рублей, сообщает информационный центр правительства ТО.

В 2025 году конкурс посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Представлено 12 направлений, в том числе "Поддержка и сопровождение участников боевых действий и их семей".

"В Тюменской области активно работает система государственных гарантий. Благодаря этой системе граждане могут получить адресную поддержку. И НКО — незаменимые партнеры органов власти. За четыре года работы 350 победителей получили более 257 миллионов в виде софинансирования из федерального и регионального бюджетов", - прокомментировал запуск конкурса губернатор Александр Моор.

Подать заявку можно на сайте тюменьгранты.72to.ru.

В Тюменской области более 2 тысяч некоммерческих организаций, конкурс грантов для них проводится с 2020 года. В числе победителей ранее были профинансированы такие проекты, как "Семейный старт на НЕ зависимость" "Звезды героев" и проекты по социальной и физкультурно-спортивной реабилитации для участников СВО.