Первая онлайн-школа TikTok открывается в Тюмени

Фото организаторов

Первая в Тюмени "Школа TikTok" стартует с 5 апреля. Участники будут обучаться в онлайн формате, просматривая образовательные вебинары от блогеров.

Стать учениками онлайн-школы могут тюменцы от 12 лет. Их научат снимать качественные видеоролики и продвигать их в социальной сети. Участники узнают об основных инструментах при работе над видео, дополнительных сервисах, трендах платформы, генерации идей и монетизации аккаунта. Трансляции пройдут в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/school_tiktok. После эфиров нужно будет выполнять домашнее задание, чтобы закрепить полученные знания на практике.

Каждый день в своих аккаунтах в TikTok тюменцы публикуют видеоролики с хэштегом #школаtiktok. К проекту можно присоединиться в любой момент, пишет Moi-portal.ru. Участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://vk.cc/as67p7.

Для будущих тиктокеров также пройдет конкурс: готовые ролики будут оценивать эксперты. Победитель получит главный приз — о нем в своем аккаунте расскажет популярный в TikTok блоггер. А 10 лучших участников станут обладателями набора брендированной продукции. Итоги проекта организаторы подведут 12 апреля в прямом эфире.