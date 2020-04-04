Жителям коттеджных поселков Тюмени следует знать нюансы по отсыпке дорог между участками

В период весенней распутицы на проездах в новых коттеджных поселках Тюмени и Тюменского района появляется грязь и глубокие лужи. Люди могут пробраться только в резиновых сапогах и не каждый легковой автомобиль сможет проехать по такой дороге. Потому многие, устав от таких неудобств, решаются совместно с соседями закупить стройматериалы и провести отсыпку грязных участков. Однако эксперты напоминают: важно знать, когда это не будет административным нарушением.

Как сообщили в пресс-службе тюменского исполкома Общероссийского народного фронта, в новых нарезках зачастую бывает такое, что частное лицо покупает несколько гектаров земли, размежовывает ее и перепродает. Люди, купившие участки, требуют строительства проходных путей, но оказывается, что территория, по которой должна идти улица, находится в частной собственности. По этой причине администрации города или района не может этот участок даже поставить в план финансирования.

Алгоритм следующий: владельцы находят человека, у которого приобретали недвижимость, он передает землю, где должна быть дорога, в муниципальную собственность. Только после этого государство имеет право что-то на этом участке строить.

Если же территория остается частной собственностью, то соседи могут отсыпать подъезд самостоятельно, в этом случае никаких штрафов не будет.

Узнать, находится ли территория на балансе администрации или в руках предпринимателя, можно на публичной кадастровой карте. Перед тем, как предпринять решительные действия, следует рассказать о своей проблеме, обратившись в администрацию своего поселка, района или города. Власти нередко идут навстречу жителям и пытаются помочь, например, отправляют грейдер разровнять проезд, пишет "Мегатюмень".