На тюменской "Стене памяти" опубликована 6-тысячная запись

Портал "Стена памяти", созданный Тюменским областным поисковым центром в 2013 году, пополнился 6-тысячной персоналией. Именно о стольких участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла удалось собрать информацию на этом ресурсе.

Как рассказывают поисковики, тюменцы активно участвуют в проекте. Они отправляют фотографии, анкеты, документы членов семьи, участвовавших в войне на фронте или трудившихся в тылу. Специалисты и добровольцы поискового центра помогают в поиске дополнительных сведений через электронные базы данных "Память Народа", "Подвиг Народа", "Мемориал".

Каждый желающий может добавить на портал данные о своем родственнике самостоятельно или обратившись за помощью к специалистам Областного поискового центра.