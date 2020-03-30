В Тюмени поставят ASMR-спектакль

В первой волне конкурса "ЦЕХ" финансовую поддержку получили пять спектаклей. Эти идеи реализуются и появятся в афише театрального центра "Космос" до конца года.

В списке победителей не только тюменские коллективы, но и режиссеры из Омска, Архангельска и Санкт-Петербурга. Лучшими стали новая хореографическая постановка мастерской Александры Балецкой, спектакль-променад о тюменской истории от режиссера Дмитрия Тарасова, ASMR-спектакль "Виктор идет в театр" Дениса Шибаева, интерактивный диджитал-перформанс Олега Христолюбского "Принцессы и драконы" с использованием VR-технологий и спектакль Натальи Каргановой "Правдивейшая сага о работниках торгового зала и спасении Коннахта. Эпизод первый".

Прием заявок по другим направлениям конкурса продлен до 5 апреля: это творческие проекты, крупные фестивали, организация обучения и гастролей, студенческие творческие проекты.