Тюменцы могут взять себе питомца из приюта

Бездомные собаки и кошки Тюмени всё чаще находят новый дом. Желающие приютить питомца могут обратиться в МКУ "ЛесПаркХоз".

Ознакомиться с находящимися там животными можно на официальном сайте, где под фотографией каждого животного указан его возраст и место отлова, а также вероятность наличия хозяина. Хозяева потерянных животных могут быстрее найти своего питомца, оказавшегося в приюте. Приют расположен по адресу: ул.Кедровая 133 (район Лесобазы).

Чтобы забрать животное из приюта, необходимо заключить договор о передаче безнадзорного домашнего животного в семью, также необходимо иметь при себе паспорт, поводок и ошейник – для крупных собак, либо переноску – для мелких собак и кошек. Несовершеннолетние забрать питомца из приюта не смогут.

Всего за 2019 год в приют попали 2340 животных, обратно на улицы выпущены 920. В 2020 году МКУ "ЛесПаркХоз" ввёл новые правила. Так, животных выпускают обратно, если они не агрессивны и не относятся к потенциально агрессивным породам – в случае, если не находится хозяин. Ограничение до 70см в холке больше не действует. Кроме того, отловленных животных выпускают обратно в прежнее место обитания, однако под запретом остаются, как и ранее, медицинские, образовательные, спортивные учреждения и организации культуры. Отлов и возврат животных проводится с видеосъёмкой, а для учёта животных на уши им прикрепляют неснимаемые пластиковые бирки (до этого использовали только электронное чипирование). Также все отловленные животные проходят обработку от экто- и эндопаразитов, стерилизацию и получают необходимые прививки.

В 2018 году 793 собаки и 174 кошки из приюта нашли прежних или новых хозяев. За 2019 год в семьи попали 959 собак и 200 кошек, пишет "Вслух.ру".