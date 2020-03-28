Тюменских дачников предупреждают об опасности клещевого энцефалита

Прошедшая тёплая зима и раннее потепление могут активизировать и вывести из спячки клещей. Поэтому об опасности клещевого энцефалита стоит задуматься уже сейчас. Особенно осторожными следует быть дачникам, а также всем тем, кто посещает леса, парки и скверы.

Для защиты от клещей необходимо обрабатывать репеллентами открытые участки тела и одежду, также можно сделать прививку от клещевого энцефалита, обратившись для этого в поликлинику по месту жительства.

Укус клеща может привести к заражению вирусным энцефалитом, поражающим центральную нервную систему, напоминает тюменцам управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Заболевание может привести к инвалидности и даже смерти. Заразиться можно не только через укус клеща, но и через сырое козье молоко, а также продукты, изготовленные из него: творог и сметану. Происходит это, если животное заражено.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в больницу для его извлечения. Нельзя брать клеща голыми руками и расчёсывать место укуса. В больнице поставят укол иммуноглобулина – он необходим в течение 96 часов после присасывания клеща. Снятого с кожи клеща нужно отвезти на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" или другие лаборатории, занимающиеся подобными исследованиями, пишет "АиФ – Западная Сибирь".