В Тюменской области стартует конкурс детского рисунка, посвященный балету "Конёк-горбунок"

Фото: Тюменский Дом печати

В Тюменской области стартует новый региональный конкурс детского рисунка "Путешествие в сказку Петра Ершова. Волшебный мир балета "Конек-горбунок".

К участию в конкурсе приглашаются ученики кружков и студий домов творчества, центров эстетического воспитания, лицеев, а также учащиеся художественных школ и школ искусств Тюменской области в возрасте от 4 до 16 лет.

Организаторы конкурса — Тюменское региональное отделение "Единой России", АО "Тюменский дом печати", Департамент информационной политики Тюменской области. Главный информационный партнер : АНО "Тюменская область сегодня". Председатель оргкомитета конкурса – уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области А.Э. Степанов.

Конкурс проводится до конца мая. Далее жюри, состоящее из известных тюменских художников, выявит победителей, которых наградит традиционно в День защиты детей — 1 июня. Все свои детские впечатления от истории балета "Конек-Горбунок" юные художники смогут реализовать на холсте, бумаге или в прикладном творчестве.

По словам одного из инициаторов конкурса, доктора искусствоведения, члена Союза художников РФ Натальи Сезевой, конкурс проводится по пяти номинациям:

"В кругу друзей. Служитель муз",

"Триумф балета на сценах императорских театров",

"Тайна занавеса",

"Мой кукольный театр "Конек-Горбунок",

"Театральная афиша" и "Волшебная балетная азбука".

Конкурс также поделен на три возрастные группы: самые маленькие — от 4 до 7 лет, с 8 до 12 и с 13 до 16. Организаторы уверены, что участие в проекте позволит юным дарованиям расширить границы художественного представления.

Директор Тюменского Дома печати Лев Нежданов подчеркнул: лучшие работы конкурса войдут в художественный иллюстрированный альбом, который будет выпущен в сентябре 2020 года. Также На страницах альбома будут представлены основные, наиболее яркие страницы из истории балета "Конек-Горбунок" за 160 лет: от первой постановки до новых версий балета начала ХХI века. В издание войдут уникальные изобразительные и архивно-документальные материалы из фондов крупнейших российских и зарубежных музеев, библиотек, архивов, частных собраний (Москва, Санкт-Петербурга).