Тюменские школьники напишут всероссийскую олимпиаду дистанционно

Сборная Тюменской области поучаствует в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, не выезжая из региона. Техническое сопровождение олимпиады будет аналогично процедуре ЕГЭ.

Оценивать работы школьников, отправленные сканами, будут столичные эксперты, разборы заданий и апелляции также пройдут по видеосвязи.

В областном департаменте образования отмечают, что в этом году у Тюменской области рекордно большое количество финалистов — 55 учащихся. По математике наш регион на всероссийском уровне будут представлять сразу 14 учеников.