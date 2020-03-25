Тюменские школьники напишут всероссийскую олимпиаду дистанционно

Сборная Тюменской области поучаствует в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, не выезжая из региона. Техническое сопровождение олимпиады будет аналогично процедуре ЕГЭ.
Оценивать работы школьников, отправленные сканами, будут столичные эксперты, разборы заданий и апелляции также пройдут по видеосвязи.
В областном департаменте образования отмечают, что в этом году у Тюменской области рекордно большое количество финалистов — 55 учащихся. По математике наш регион на всероссийском уровне будут представлять сразу 14 учеников.
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