В Тюмени пьяный водитель пытался убежать от автоинспекторов

За минувшие выходные в областном центре сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 55 нетрезвых водителей.
Так, сегодня ночью от автоинспекторов попытался скрыться водитель Infinity, который резко развернулся в районе развязки улиц Федюнинского и Мельникайте, приметив патрульный автомобиль ДПС.
Сотрудники ГИБДД преследовали иномарку, едущую на большой скорости, до кольцевой развязки улицы Московский тракт и улицы Калинина. Там водитель иномарки не справился с управлением и наехал на бордюр. Мужчина выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан автоинспекторами.
"От прохождения освидетельствования на алкоголь 31-летний водитель "Инфинити" отказался, пояснил, что ехал на рыбалку. Ранее пьяным за рулем не задерживался", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
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