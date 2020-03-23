В Тюмени пьяный водитель пытался убежать от автоинспекторов

За минувшие выходные в областном центре сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 55 нетрезвых водителей.

Так, сегодня ночью от автоинспекторов попытался скрыться водитель Infinity, который резко развернулся в районе развязки улиц Федюнинского и Мельникайте, приметив патрульный автомобиль ДПС.

Сотрудники ГИБДД преследовали иномарку, едущую на большой скорости, до кольцевой развязки улицы Московский тракт и улицы Калинина. Там водитель иномарки не справился с управлением и наехал на бордюр. Мужчина выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан автоинспекторами.