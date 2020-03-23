Тюменские дачники занялись весенней рассадой

С наступлением весны активизировались тюменские дачники. Они уже вовсю готовятся к новому сезону, а на подоконниках распускается рассада. Однако эксперты напоминают, что еще возможны температурные перепады, а потому спешить с высадкой рассады в грунт не стоит.

Как отмечает дачница с большим стажем Людмила Петраченко, в конце марта можно посадить рассаду арбуза, дыни, кабачков, тыквы, баклажанов. "У некоторых имеются обогреваемые теплицы. В них уже всходит зелень: салат, укроп, петрушка, лук. Кстати, первая зелень очень полезна для организма. Особенно ее рекомендуют есть пациентам с анемией", - рассказала она.

Если теплицы основательные, то можно заняться посевом на рассаду огурцов. Если планируется выращивать огурцы в открытом грунте или под укрытием, то торопиться не стоит: повторные заморозки могут пагубно сказаться на растениях.

В конце марта можно привить деревья. Но делать это следует только специалистам или опытным садоводам: неумелые и неправильные действия только все испортят, пишет "Тюменская область сегодня".