Тюменцы активно пользуются почтовыми услугами

Объём посылок в Тюменской области за 2019 год превысил 1,2 млн рублей, в настоящее время этот показатель продолжает расти. По сообщению пресс-службы УФПС Тюменской области, чаще всего посылки отправляются в ХМАО и ЯНАО (70% отправлений), остальные 30% составляют в основном отправления по России. Средний вес посылок – от 200 гр до 20 кг, при этом разрешённый вес отправления – 31,5 кг.

На сайте Почты России и в официальном мобильном приложении действуют различные полезные сервисы. Так, сервис "Предоплаченная посылка" позволит оформить и оплатить посылку, не посещая почтовое отделение. Далее её необходимо отнести на почту в течение 72 часов и сдать без очереди. А оформление простой электронной подписи сократит время пребывания в почтовом отделении – для совершения операций достаточно получить код по смс. Также жители Тюмени и Тобольска имеют возможность вызова курьера на дом, а сервис отслеживания отправления покажет весь путь посылки или письма.

Чаще всего тюменцы получают посылки из интернет-магазинов. Чтобы не пострадать от мошенников, необходимо сначала убедиться в надёжности продавца, особенно если дело касается крупной покупки. Высокий рейтинг в интернет-поисковиках, наличие на сайте юридических реквизитов и адресов, телефонов компании служат критерием надёжности. Также стоит обратить внимание на отзывы о компании, их временные рамки. Потенциального покупателя должен насторожить факт необходимости предоплаты банковским переводом на карту частного лица. Скорее всего, это обман.

При заказе необходимо проверить правильность заполнения личных реквизитов, а при выборе доставки Почтой России стоит указать регистрируемое отправление. В таком случае после того, как продавец сдаст ваш заказ в почтовое отделение, у вас появится трек-номер для отслеживания посылки.

Тюменский филиал Почты России состоит из 8 почтамтов, а всего на территории области работают 425 отделений почтовой связи, 2 пункта связи и 3 передвижных ОПС, пишет "Вслух.ру".