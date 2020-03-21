Жители Тюменской области могут помочь в защите лесов

Международный день лесов отмечается 21 марта. В Тюменской области с целью защиты леса действует региональный проект "Сохранение лесов". Для реализации этого проекта в 2020 году планируют потратить 364 млн рублей, из которых около половины – средства федерального бюджета. С их помощью филиалы будут укомплектованы техникой и оборудованием. Также эти средства помогут увеличить площади восстановления лесов и количество посадочного материала.

Большое внимание уделяется обеспечению мер пожарной безопасности. Для этого осуществляется круглосуточное дежурство сотрудниками диспетчерской службы лесного хозяйства, работают системы дистанционного мониторинга. Контроль над ситуацией в лесах ведётся и с воздуха, и на земле. Лётчики-наблюдатели следят за обстановкой на самолётах СК-12, а десантники-пожарники добираются на труднодоступные участки с помощью вертолётов Ми-8 и Ми-2. В случае возникновения лесных пожаров в Тюменской области на их тушение готовы выйти более 4 тысяч человек и 1 тысячи единиц пожарной техники.

По словам начальника отдела мониторинга, охраны и защиты лесов от пожаров департамента лесного комплекса Тюменской области Олега Турнаева, судя по прошлогоднему опыту, необходимо активизировать работу с арендаторами лесных участков и гражданами, готовыми участвовать в противопожарных мероприятиях.

Получить статус общественного инспектора, помогать вести экологический контроль и обнаруживать лесные пожары может любой житель региона старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться с заявлением, копией паспорта и документов об образовании в департамент лесного комплекса Тюменской области. Также необходимо приложить две фотографии размером 3х4 и пройти собеседование. После этого общественный инспектор получит удостоверение, пишет "Тюменская область сегодня".