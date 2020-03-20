В Тюменском районе УК оштрафовали за неубранные сосульки

12:25 20 марта 2020
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Фото: pixabay.com

За нарушения в жилищно-коммунальной сфере в поселке Боровском оштрафована компания МУП "ЖКХ п. Боровский". Предприятие не принимало мер к очистке крыш двух многоквартирных домов.

Нарушения выявила прокуратура в ходе надзорных мероприятий. С домов свисала наледь и сосульки, что создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), в итоге по решению суда компания была оштрафована на 50 тыс. рублей. Наледь и сосульки с крыш домов убрали.

Теги: сосульки , управляющие компании , штрафы
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