В Тюменском районе УК оштрафовали за неубранные сосульки

За нарушения в жилищно-коммунальной сфере в поселке Боровском оштрафована компания МУП "ЖКХ п. Боровский". Предприятие не принимало мер к очистке крыш двух многоквартирных домов.

Нарушения выявила прокуратура в ходе надзорных мероприятий. С домов свисала наледь и сосульки, что создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), в итоге по решению суда компания была оштрафована на 50 тыс. рублей. Наледь и сосульки с крыш домов убрали.