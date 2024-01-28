О неубранном снеге и сосульках могут сообщить тюменцы

В январе выпало больше месячной нормы осадков, а в декабре норма была превышена почти в два раза. Ежедневно с тюменских улиц и дворов на полигоны доставляется порядка 50 тысяч кубометров снега. Кроме того, лавины формируются на крышах и других поверхностях. А уборка снега и его вывоз остаются актуальными вопросами в Тюмени.

Жители могут сообщить адреса, где требуется уборка. На сайте "Тюмень — наш дом" есть специальные рубрики "Складирование снега" и "Сосульки на крыше".

Жители сообщали о снежных завалах на улицах Республики, Монтажников, Федорова, Таллинской, Севастопольской и др. О сосульках — на улицах Ямской, Эрвье, 50 лет Октября, Комбинатской, Карла Маркса.

Кроме того, можно сообщить о проблеме по телефону Единого центра оперативного реагирования Тюмени 45-15-20, сообщает Вслух.ру.