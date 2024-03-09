Куда обращаться тюменцам, если заметили наледь или сосульки

Неравнодушные к порядку жители могут сообщить, где необходимо убрать снег, лед, откачать образовавшиеся лужи.

На портале "Тюмень — наш дом" (https://dom.tyumen-city.ru/) предусмотрено несколько категорий для обращений, которые могут сейчас пригодиться: "Сосульки на крыше", "Складирование снега", "Текущее содержание дворовой территории", "Текущее содержание дорог и ремонт".

В частности, поступили сообщения о неубранном снеге во дворах на улицах Герцена, Федюнинского, Волгоградской, Грибоедова; наледи на Немцова, Первомайской, Фабричной.

Поступили сигналы о кучах снега на Ямской, Игримской, Заречном проезде, Красных зорь и т.д. Также граждане сообщали о сосульках на улицах Максима Горького, Минской, Котовского, Юганском проезде и других.

Жители могут приложить фотографию и дать комментарий по ситуации. На портале появляется статус сообщения (готовится ответ, запланировано, проблема решена и т. д.), а также официальный ответ от профильных ведомств, - сообщает Вслух.ру.