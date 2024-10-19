Куда сообщать тюменцам о сосульках и сугробах

Жители могут сообщить о его последствиях на портал "Тюмень — наш дом".

В разделах "Текущее содержание дорог и ремонт" и "Текущее содержание дворовой территории" можно оставить обращения о некачественных работах. Заявить о "Складировании снега", если он не вывезен, согласно регламенту, то есть от 7 до 14 дней.

Отметим, что управляющим компаниям напомнили, что от снега в первую очередь должны быть очищены входные группы, самые проходные тротуары, дорожки к мусорным площадкам.

Кроме того, на официальном портале граждане могут информировать о сосульках и лавинах на крыше, указав адрес. Есть возможность приложить фотографию. К слову, свежих снежных сообщений пока не поступало.

Зимой также могут быть актуальными рубрики "Не работает наружное освещение", "Брошенный разукомплектованный автомобиль".

Сообщить о проблеме также можно через контакт-центр администрации Тюмени: тел. (3452) 45-15-20, сообщает Вслух.ру.