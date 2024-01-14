Куда тюменцам сообщать о сосульках и лавинах на крышах

О скоплении лавин на крышах, сосульках на карнизах, козырьках горожане могут сообщить на портал "Тюмень — наш дом" в категорию "Сосульки на крыше", приложив фото. Так, например, в 2024 году уже появилось обращение по сосулькам на улицах Республики и Карла Маркса.

О проблеме можно сообщить и по телефону Единого центра оперативного реагирования Тюмени 45-15-20.

Во время зимы пешеходам не следует близко подходить к зданиям с покатыми крышами, где свисают ледяные глыбы. Если сверху послышался шум, то не надо останавливаться и смотреть вверх. Родителям также следует объяснить детям об опасности наледи, напоминает Вслух.ру.