Куда сообщить о сосульках в Тюмени

К концу октября в Тюмени образовались первые лавины и сосульки на крышах и карнизах. В первую очередь нужно сообщить об этом в управляющую компанию.

Указать на нависающую угрозу можно на сайте "Тюмень — наш дом" ("реестр сообщений" - "Сосульки на крыше"), через сайт госуслуг ("Сообщить о проблеме") или по телефону контакт-центра города: тел. 45-15-20.

Пока жалоб на сосульки не поступало, только на неубранный во дворах снег.

Жителям напоминают правила безопасности. Не подходить близко к зданиям, с крыш которых нависают глыбы. Как правило, они нависают на покатых крышах и козырьках. Не подпускайте детей, не оставляйте автомобили.

Если во время движения по тротуару услышали наверху подозрительный шум — не нужно останавливаться, рассматривать, что происходит. Возможно, это лед тронулся и готовится рухнуть вниз. Следует быстрее отойти от этого места либо спрятаться под козырек, сообщает Вслух.ру.