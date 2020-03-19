Музейный комплекс им. И.Я. Словцова запустил проект "Музей в каждый дом"

Фото: скрин лекции со страницы пользователя "Музей им И.Я.Словцова" в YouTube

С 19 марта в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова стартует проект "Музей в каждый дом". Любой желающий может найти афишу с прямыми трансляциями и наблюдать за всеми мероприятиями в онлайн-режиме.

К примеру, уже сегодня, пройдя по ссылке, ценители искусства могут ознакомиться с уникальной лекцией "Цвет в искусствах XIX – XXI веков" (12+). Цвет остаётся искусством эмоций. В средние века мировая культура достигла пика использования цвета. Технократическая культура до второй половины ХХ века воспринимала цвет как краску. И только в 60-е годы колористика становится важнейшей частью выразительности. Наступила эпоха цвета – главного средства поэтики в архитектуре, дизайне, искусстве.

Лектор: Геннадий Вершинин, заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна.

Напомним, в связи с постановлением регионального правительства о введении в Тюменской области с 18 марта до 10 апреля 2020 года режима повышенной готовности, музейный комплекс им. И. Я. Словцова перестраивает работу на онлайн-режим.