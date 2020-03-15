Пермский театр "У Моста" выступит с гастролями на тюменской сцене

фото театра "У Моста"

Гастроли пермского театра "У Моста" пройдут в Тюмени в мае. В течение трех дней артисты представят три спектакля на сцене молодежного театра "Ангажемент".

По данным журнала FORBES, авторский театр "У Моста" вошел в топ-20 лучших театров в России. Он основан в 1988 году Сергеем Федотовым, который остается художественным руководителем коллектива. Театр трижды номинант и лауреат национальной премии "Золотая маска", обладатель 45 Гран-при зарубежных фестивалей, чемпион индийской театральной олимпиады, участник около 200 международных фестивалей.

В Тюмени в рамках гастролей пермский театр покажет свой свежий спектакль под названием "Мачеха Саманишвили", его премьера состоялась в декабре. Это история о жителях маленькой грузинской деревни, где все живут большой дружной семьёй. А овдовевший главный герой принимает решение вновь жениться.

Тюменский зритель увидит фантасмагорию с чудесами "Женитьба" по мотивам произведения Гоголя. Третья постановка - ирландская комедия Мартина МакДонаха "Калека с Инишмана". В 2010 году спектакль стал лауреатом "Золотой маски", пишет "Вслух.ру".