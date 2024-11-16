В Тобольске трижды покажут один из главных спектаклей "Табакерки"

Спектакль "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича в постановке Московского театра Олега Табакова с его нынешним художественным руководителем Владимиром Машковым в главной роли 16-17 ноября будет идти на сцене тобольского театра.

Гастроли столичного театра организованы по программе "Сибирские сезоны в Тобольске", которую совместно реализуют правительства Москвы, Тюменской области и компания "Сибур". Первый показ спектакля с аншлагом прошел 15 ноября. В числе зрителей оказались губернатор Александр Моор и полпред президента в УрФО Артем Жога.

"Талантливо и очень искренне артисты рассказывают об одном из самых драматичных эпизодов в истории нашей страны – предвоенные и военные годы. Время и обстоятельства проверяют на прочность отношения между отцом и сыном. Тема вечная. После окончания спектакля зал стоя аплодировал всей труппе. Большое спасибо!" - поделился впечатлениями Моор.

Пьеса Александра Галича - об истории и жизни семьи из еврейского местечка Тульчина в довоенные и военные годы. Машков в спектакле играет Абрама Ильича Шварца, который мечтает о счастливой жизни для сына Давида. На сайте театра Табакова сообщается, что это одна из важнейших ролей в биографии актера. Впервые немолодого еврея из провинциального Тульчина он сыграл, учась на курсе Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. В 1990 году "Матросская Тишина" появилась в репертуаре театра-студии Табакова и десять лет кряду оставалась главнейшим спектаклем "Табакерки". Ее увидели зрители не только Москвы и России, но и театралы в разных уголках мира: в Израиле, США, Японии. В 2019 году пьеса вернулась на подмостки Московского театра Олега Табакова, и снова в образе старика Шварца на сцену вышел Владимир Машков.

Комментируя гастроли театра Табакова в Тобольске, замгубернатора Андрей Пантелеев отметил, что жители региона любят театральное искусство, в прошлом году более двух тысяч различных мероприятий такого рода прошло, на них побывало около полумиллиона человек. Проекты, подобные "Сибирским сезонам", в которых объединяются усилия профессионального сообщества, бизнеса и региона, дают жителям области больше возможностей приобщиться к миру искусства.