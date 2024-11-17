Стало известно, какие профессии востребованы в Тюменской области

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, на 1 ноября в Тюменской области открыто 20 тыс. 245 вакансий, на учете в качестве соискателей состоит 3 тыс. 491 человек.

Профессиональная, научная и техническая деятельность примет 3 тыс. 365 сотрудников. Еще 2 тыс. 227 – сфера образования. В обрабатывающие производства требуются 2 тыс. 485 работников.

Много вакансий в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (1 тыс. 997), в транспортировке и хранении (1 тыс. 714), госуправлении и обеспечении военной безопасности (1 тыс. 539), строительстве (1 тыс. 438) и т.д.

За 10 месяцев за содействием в поиске работы в службу занятости обратилось 37 тыс. 981 человек. 29 тыс. 760 обратившихся (78,4%) нашли работу, - сообщает Вслух.ру.