Паромная переправа в Уватском районе временно прекратила работу

В связи с ухудшением погодных условий и началом ледостава на реке Иртыш в Уватском районе прекратила работу паромная переправа. Из-за образования ледяной шуги и льда паромы не могут пристать к берегу Иртыша.

- На первых порах дорожники предпринимали все возможное, чтобы наладить транспортировку автомобилей через реку Иртыш, но сейчас единственный способ перебраться на левый берег через реку один – это судно на воздушной подушке, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Перевозка людей этим видом транспортом в период осеннего ледостава будет осуществляться по расписанию. Сейчас организованы пункты обогрева у реки Иртыш в Увате. Ожидая судно на воздушной подушке, люди могут согреться в автотранспорте, который будет дежурить в определенные часы ежедневно.

В достаточном количестве завезено в села и топливо для котельных.

Сейчас на левом берегу Иртыша находятся шесть сел и деревень: часть села Уват, Алымка, Сергеевка, Красный Яр, Тугалово и Луговослинкино. Часть котельных этих сел и деревень работает на угле, часть на нефтепродуктах. И того, и другого завезено с запасом. Уват газифицирован, - сообщает пресс-служба администрации Уватского района.