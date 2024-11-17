Гормоны, которые вызывают гормональный живот, назвала врач

Дисбаланс гормонов может спровоцировать накопление жира в области живота, который в таких случаях мы нередко называем "гормональным".

По словам тренера-нутрициолога Светланы Синиченко, в такой ситуации жир может накапливаться даже при отсутствии избыточной массы тела и правильном питании.

– Основные гормоны, влияющие на этот процесс: кортизол, эстроген, тестостерон и инсулин, – сообщила специалист. – Кортизол – гормон стресса, вырабатывается надпочечниками. При хроническом уровне стресса уровень кортизола повышается, что приводит к увеличению аппетита и отложению жиров в брюшной полости.

Избыток эстрогена приводит к накоплению жира в нижней части живота, особенно после менопаузы. А недостаток тестостерона провоцирует накопление жировой ткани вокруг талии. Повышенный инсулин также может способствовать отложению жира на животе, - сообщает Тюменская область сегодня.