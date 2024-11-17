Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по количеству оформленной недвижимости в рамках "гаражной амнистии"

На 1 октября 2024 года в Тюменской области зарегистрировано 6,2 тыс. гаражей, оформлено 14,7 тыс. земельных участков под ними.

– Реализация Закона "О гаражной амнистии" способствует упрощению процедур и снижению затрат для граждан, – пояснил заместитель руководителя местного управления Росреестра Игорь Ткаченко. – В отдельных случаях гражданину не нужно обращаться с заявлением и документами в орган регистрации прав. Законом предусмотрено, что все необходимые для регистрации права заявления и документы от имени гражданина уполномоченный орган власти представит самостоятельно.

Отметим, что с начала действия "гаражной амнистии", с сентября 2021 года, Росреестр зарегистрировал по России почти 470 000 объектов – из них 167 000 гаражей и 302 000 земельных участков, - сообщает Мегатюмень.