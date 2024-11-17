Об уходе за комнатными растениями зимой рассказали агрономы

Как помочь растениям в холодный сезон, рассказали агрономы Россельхозцентра.

Зимой температура воздуха в помещении ниже, чем летом, вода испаряется медленнее, а почва дольше остается влажной. И этому не слишком препятствует даже излишне сухой воздух из-за отопления. Необходимость полива лучше определять по состоянию субстрата и типу растения. К внешним признакам недостатка влаги агрономы относят опущенные вниз листья и коричневые пятна на них, потерю упругости.

Перед каждым поливом стоит проверять состояние почвы – верхний слой должен подсохнуть. Поливайте умеренно, небольшими порциями, используя отстоянную воду комнатной температуры. Как можно чаще опрыскивайте листья из пульверизатора, особенно если в комнате очень сухой воздух. Также можно установить поддон с мокрым керамзитом под горшком, - сообщает Тюменская область сегодня.